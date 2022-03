Warner Bros. bringt «Navalny» ins Kino

Kino-News

Eigentlich sollte die Dokumentation nur beim Streamingdienst HBO Max laufen.

, ein Dokumentarfilm über den russischen Dissidenten und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Alexei Navalny, sollte eigentlich direkt auf HBO Max starten. Da die erschütternde Geschichte jedoch angesichts der jüngsten Invasion Russlands in der Ukraine wieder an Aktualität gewonnen hat, hat Warner Bros. Pictures den Film von seiner Streaming-Sparte erworben und plant, den Dokumentarfilm in den Kinos zu zeigen.In Zusammenarbeit mit Fathom Events wirdam 11. und 12. April in mehr als 800 nordamerikanischen Kinos gezeigt. CNN-Chefkorrespondentin Clarissa Ward wird nach der Vorführung ein Gespräch mit den Filmemachern moderieren. Ward hat ausführlich aus Russland und der Ukraine korrespondiert und berichtet seit mehreren Jahren über Angelegenheiten im Zusammenhang mit Navalny."Alexei Navalny wurde erst letzte Woche in Russland verurteilt und kann nicht erzählen, was ihm widerfahren ist. Unser Film zeigt seinen ungeheuren Mut im Kampf gegen ein autoritäres Regime und dessen Korruption in Russland. Ich freue mich auf die Auftritte bei Fathom Events und das Gespräch mit Clarissa Ward von CNN. Ich weiß es zu schätzen, dass Warner Bros. Pictures diese Erfahrungen für das Kinopublikum ermöglicht", sagte Roher in einer Erklärung.CNN Films und HBO Max haben den Film in Auftrag gegeben, der ursprünglich für die Ausstrahlung auf CNN in Nordamerika und den Streaming-Plattformen HBO Max und CNN Plus zu einem späteren, noch zu bestimmenden Zeitpunkt vorgesehen war. CNN Films behält die linearen Ausstrahlungsrechte für «Navalny» in Nordamerika. HBO Max und CNN Plus halten die Streaming-Rechte. Dogwoof vertritt die verfügbaren internationalen Rechte für den Film.