Nielsen für 16 Mrd. US-Dollar an Private-Equity-Gruppe verkauft

Vermischtes

Das Unternehmen, das in den USA für die Quotenmessung verantwortlich ist, wurde an eine Gruppe unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation und Brookfield Business Partners LP verkauft.

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen, das jahrelang für die Quotenmessung in den USA verantwortlich war und noch immer die Hauptstütze auf diesem Gebiet ist, hatte am Dienstag mitgeteilt, dass man einer Übernahme durch eine Private-Equity-Gruppe unter der Leitung von Evergreen Coast Capital Corporation, einer Tochtergesellschaft des Aktivistenfonds Elliott Investment Management LP, und Brookfield Business Partners LP für 16 Milliarden US-Dollar zugestimmt habe. Nielsen hatte zuvor einen Verkauf blockiert, weil es die Wachstumsaussichten des Unternehmens nicht richtig bewertet sah.Der Verkauf findet in einer Phase statt, in der Nielsen unter der Lupe der Medienbranche steht. Fernsehsender sehen Nielsen zunehmend nicht mehr in der Lage, Zuschauer zu zählen, die ihren Konsum auf digitalen Wegen, auf mobilen Bildschirmen oder ins Streaming verlagert haben. Nielsen hat die Branchenakkreditierung für seinen nationalen TV-Bewertungsdienst verloren und arbeitet an einer neuen Messmethode, die nicht duplizierte Cross-Stream-Zuschauerzahlen tabelliert, aber sie wird erst in einigen Monaten vollständig eingeführt – lange nach der jährlichen „Upfront“-Veranstaltung, die traditionell auf den Nielsen-Ratings basiert und bei der die Werbungen der Sender verkauft werden. Inzwischen haben viele Medienunternehmen, darunter NBCUniversal, WarnerMedia und andere, Pakte mit neuen Messanbietern geschlossen, um rechtzeitig für den nächsten „Upfront“-Anzeigenverkauf der Branche sogenannte „alternative Währungen“ zu schaffen.„Nach einer gründlichen Prüfung hat der Vorstand festgestellt, dass diese Transaktion ein attraktives Ergebnis für unsere Aktionäre darstellt, da sie eine Barabfindung zu einem erheblichen Aufschlag bietet und gleichzeitig Nielsens Engagement für unsere Kunden, Mitarbeiter und Interessengruppen unterstützt“, sagte James A. Attwood, Vorsitzender von Nielsens Board of Directors, in einer Erklärung. „Das Konsortium sieht das volle Potenzial von Nielsens Führungsposition in der Medienbranche und den einzigartigen Wert, den wir unseren Kunden weltweit bieten.“ Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Nielsen-Aktionäre sowie der Aufsichtsbehörden und bedarf der Zustimmung von Britische Gerichte. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird der Verkauf voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen.Die neuen Eigentümer des Unternehmens glauben, dass Nielsen trotz der jüngsten Entwicklungen weiterhin ein robuster Wettbewerber im Messtechnikgeschäft sein wird. Nielsen testet gerade ein neues System mit dem Namen „Nielsen One“, das darauf abzielt, das Publikum beim Ansehen von Programmen sowohl linear als auch digital zu tabellieren, etwas, wonach sich die Branche seit Jahren sehnt. „Nach monatelanger eingehender Marktanalyse, branchenspezifischer Sorgfalt und Managementbewertungen sind wir fest davon überzeugt, dass Nielsen weiterhin der Goldstandard für die Reichweitenmessung sein wird, wenn es auf der Nielsen ONE-Roadmap ausgeführt wird“, sagten Jesse Cohn, ein geschäftsführender Gesellschafter, und Marc Steinberg, ein leitender Portfoliomanager, im Auftrag von Evergreen und Elliott. Sie gaben an, dass David Kenny, CEO von Nielsen, im Unternehmen bleiben würde.