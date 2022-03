«Familienduell» & «Der Preis ist heiß»: RTLup bringt Gameshows zurück

TV-News

Einstimmung auf die RTL-Retrowelle? RTLup holt die fünf Jahre alten Gameshows aus dem Archiv.

Noch bevor die Retrowelle den Privatsender RTL so richtig erreicht hat, scheint die Flut bereits abzuebben. Das neuaufgelegt Comedy-Format «7 Tage, 7 Köpfe» war bislang nicht zufriedenstellend, weswegen das Format kürzlich in die Freitagnacht geschoben wurde. Auch der Reboot der Krimi-Serieverlief alles andere als gewünscht. Vergangene Woche schalteten nur 1,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was zu desaströsen Marktanteilen von 4,1 und 5,2 Prozent führte. Gewiss dürfte das für die weiteren Show-Pläne von RTL keine größere Rolle spielen, denn in kommenden Wochen und Monate möchte der Kölner Sender weitere Kultshows aufleben lassen ( Quotenmeter berichtete ).Einst fing man damit bereits bei RTL plus an – der Sender, der aufgrund des Streamingdienstes mittlerweile RTLup heißt. Nun wird der Spartensender die 2017 erstmals gezeigten Reboots vonunderneut ins Programm nehmen. RTLup zeigt die Sendungen ab dem 25. April ab 9:05 Uhr, wobei eine «Familien Duell»-Doppelfolge werktäglich den Anfang macht. «Der Preis ist heiß» folgt ab 10:00 Uhr, die Ausgabe wird zusätzlich um 16:55 Uhr wiederholt. Dafür wird die Schlagzahl der Gerichtshows, die zahlreich das Programm füllen, reduziert. Die Neuauflage von «Familien Duell» wurde von Inka Bause moderiert, Wolfram Kons und sein Co Thorsten Schorn präsentierten das einstige Harry-Wijnvoord-Format, der die kommende RTL-Show wieder moderieren wird.Für den Sendeplan von RTLup bedeutet dies, dass «Die Alltagskämpfer» und «Die Trovatos» die Plätze zwischen 9:00 Uhr und 12:40 Uhr füllen, nach hinten rutschen. «Die Alltagskämpfer» gehen ab dem 25. April ab 10:55 Uhr auf Sendung, während «Die Trovatos» dreimal bis 14:15 Uhr ihre Fälle lösen dürfen. Die drei Ausgaben von «Das Strafgericht» entfallen am frühen Nachmittag.