«Dark Matter»: Joel Edgerton übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Der Schauspieler war vor Kurzem in der Amazon-Serie «The Underground Railroad» zu sehen.

Die Streaming-Abteilung von Apple entwickelt derzeit eine neue Serie namens, die auf dem gleichnamigen Buch basiert. Dazu hat man sich das schauspielerische Talent von Joel Edgerton eingekauft. Die neun Episoden umfassende Serie wird Jason Dessen (Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, folgen, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird.Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine erschütternde Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.Crouch adaptiert das Buch für die Leinwand und wird auch als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Edgerton wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Matt Tolmach und David Manpearl von Matt Tolmach Productions sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, wobei Tolmach die Serie bei Apple entwickelt hat. Louis Leterrier wird bei den ersten vier Episoden Regie führen. Produziert wird die AppleTV+-Serie von Sony Pictures Television.