«Jane the Virgin»-Star unterschreibt bei ABC

US-Fernsehen

Die Schauspielerin Gina Rodriguez hat sich bei der ABC-Comedy beworben.

Die das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, wird «Jane the Virgin»-Star Gina Rodriguez bei der ABC-Comedymitspielen. Casey Johnson und David Windsor sind die Autoren und ausführenden Produzenten von «Not Dead Yet». McG, Mary Viola und Corey Marsh sind über Wonderland Sound and Vision auch ausführende Produzenten. 20th Television ist das Studio.In dem Single-Cam-Pilotfilm ist Nell Stevens (Rodriguez) pleite, seit kurzem Single und sie fühlt sich alt. Nell – eine selbst beschriebene Katastrophe – arbeitet daran, das Leben und die Karriere, die sie vor zehn Jahren hinter sich gelassen hat, neu zu starten. Als sie den einzigen Job bekommt, den sie finden kann – das Schreiben von Nachrufen – beginnt Nell, Lebensratschläge von einer unwahrscheinlichen Quelle zu erhalten. Der Pilotfilm basiert auf dem Buch "Confessions of a Forty-Something F*** Up" von Alexandra Potter.Rodriguez ist vor allem durch die Titelrolle in der CW-Hitserie «Jane the Virgin» bekannt. Die Serie lief über fünf Staffeln und 100 Episoden und Rodriguez gewann 2015 den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Comedy für ihre Arbeit in der Serie. Zu ihren weiteren Fernsehrollen gehören «Big Mouth» und «Carmen Sandiego» bei Netflix und «Diary of a Future President» bei Disney+