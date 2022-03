"ServusTV On": ServusTV startet kostenlose Online-Plattform

Vermischtes

Der österreichische Sender ServusTV treibt seine Onlinepräsenz weiter voran und hat nun den Start der Online-Plattform „ServusTV On“ angekündigt. Darauf sollen ab sofort alle Sendermarken, zusätzliche exklusive Online-Inhalte sowie 24-Stunden-Themen-Streams auf einer Plattform gebündelt werden. Das kostenlose Online-Angebot umfasst mittlerweile über 10 unterschiedliche Sportprodukte in Deutschland. „ServusTV On“ ist via App über alle Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks, Konsolen sowie Smart-TVs kostenlos abrufbar.Zum Launch steht erstmals auch ein neues Serien-Projekt „digital-first“ zur Verfügung: Die zehnteilige Serie, eine japanische Soap, die nach einer Idee von Gerhard Polt speziell synchronisiert wurde, wird Ende April abrufbar sein.„Egal ob jung oder alt, Generation Mobile oder klassische TV-Zuschauer – mit ‚ServusTV On‘ haben wir eine Plattform für alle Zielgruppen im digitalen Medienzeitalter geschaffen”, sagt Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV. „Ein Internetzugang reicht, um die komplette ServusTV-Programmvielfalt und zusätzliche exklusive Inhalte unabhängig genießen zu können. Mit der Digital-Plattform mit kostenlosen exklusiven Premium-Inhalten – von MotoGP bis eigenproduzierter Fiction – werden wir unser Wachstum im Digital-Bereich weiter vorantreiben“, so Wegscheider.Stefan Weger, Bereichsleiter Digital bei ServusTV, fügt an: „‚ServusTV On‘ ist die digitale Heimat für die MotoGP, die FIM Superbike, die WRC oder die PENNY DEL sowie das gesamte Video-on-Demand-Angebot von ServusTV. Mittlerweile stehen mehr als 800 Sendungen dauerhaft zur Verfügung. Pro Woche werden mehr als 4.000 Videos abgespielt. Dass unsere Inhalte im vergangenen Jahr insgesamt über 642 Millionen Minuten lang konsumiert worden sind, beweist, wie relevant diese bereits sind und wie viel Potenzial in ‚ServusTV On‘ steckt.“