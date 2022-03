Gillian Anderson dealt mit Netflix

US-Fernsehen

Der «Akte X»-Star wird künftig Projekte mit dem Streamingdienst entwickeln.

Die ausgezeichnete Schauspielerin Gillian Anderson wird mit ihrer Produktionsfirma Fiddlehead Productions einen Exklusivvertrag mit Netflix unterzeichnen. Die Unternehmen werden vorläufig zwei Jahre miteinander zusammenarbeiten. Anderson hat in den letzten Jahren eine fruchtbare Partnerschaft mit dem Streaming-Anbieter aufgebaut.Für ihre Rolle in der Netflix-Serie «The Crown» wurde sie mit dem Emmy, dem SAG, dem Critics Choice und dem Golden Globe ausgezeichnet. Anderson, die in der vierten Staffel Margaret Thatcher spielte, wurde für die Rolle der ehemaligen britischen Premierministerin völlig verwandelt. Außerdem war sie als Sexualtherapeutin Dr. Jean Milburn in «Sex Education» zu sehen."Netflix war eine inspirierende und unterstützende Heimat für einen Großteil meiner jüngsten schauspielerischen Arbeit, so dass ich mich sehr freue, mit ihnen für die Fernsehprojekte zusammenzuarbeiten, die ich derzeit entwickle", sagte Anderson. "Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft für fortschrittliche, fesselnde und mitreißende Geschichten, und ich freue mich sehr, unsere Zusammenarbeit bekannt zu geben."