Chris Rocks Tour erlebt Anstieg der Ticketverkäufe

Vermischtes

Durch die Ohrfeige bei den Academy Awards ist der Komiker in aller Munde.

Der Schauspieler und Komiker Chris Rock wird demnächst seine Tour fortsetzen. Erst am Sonntag hatte er nach einem entglittenen Gag über Jada Pinkett Smith eine Ohrfeige von deren Ehemann Will Smith erhalten. Dieser Vorfall polarisierte die Medien und die sozialen Netzwerke.Die Auseinandersetzung auf der Bühne ist einer der dramatischsten ungeplanten Zwischenfälle in der Geschichte der Oscar-Verleihung, der noch dadurch verschlimmert wurde, dass Smith weniger als eine Stunde nach dem Vorfall den Preis für den besten Schauspieler entgegennahm."Chris Rock wird von Kollegen und Kritikern gleichermaßen gelobt und ist eine der stärksten komödiantischen Stimmen unserer Generation", so Live Nation in einem Statement. "Mit einer Karriere, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt, hat Rock sowohl im Film als auch im Fernsehen als Komiker, Schauspieler, Autor, Produzent und Regisseur immer wieder Erfolge gefeiert."