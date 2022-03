RTL setzt auf nächstes «stern TV Spezial»

TV-News

Ende April werden die abendfüllende Sendung, die sich mit den Arbeitsweisen der Deutschen beschäftigt, Pinar Atalay und Marco Schreyl moderieren.

Das Thema Homeoffice hat durch die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren erheblich an Relevanz gewonnen. Die sich verändernde Arbeitswelt wird auch Thema in einem weiteren neuensein, das am Donnerstag, 21. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Die bis Mitternacht andauernde Sendung, die nur um 22:15 Uhr wie gewohnt von «RTL Direkt» für 20 Minuten unterbrochen wird, wird von einem neuen Moderatoren-Duo moderiert: Pinar Atalay und Marco Schreyl.Die beiden richten ihren Fokus auf die Arbeitswelt im Wandel, die sich durch Homeoffice, mobiles Arbeiten und flexible Zeit-Modelle auszeichnet. Eine übergeordnete Rolle soll dabei auch die Zufriedenheit der Arbeitnehmer spielen sowie welche Jobs der Digitalisierung zum Opfer fallen. Außerdem werden Fragen nach Gleichberechtigung nachgegangen.Das Publikum kann sich darüber hinaus via Live-Voting interaktiv an der Sendung beteiligen. Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: „Gehen Sie gerne zur Arbeit?“ oder „Würden Sie Ihren Beruf noch einmal wählen?“. Atalay und Schreyl diskutieren zudem mit den Influencern Felix von der Laden und Evelyn Gundlach, der Unternehmerin Eva-Maria Meijnen und Investor Frank Thelen über Jobs der Zukunft und die Einführung einer Vier-Tage-Woche in Deutschland. Als weitere Gäste begrüßen die beiden eine Anlagenmechanikerin und eine männliche Hebamme zum Thema Rollenbilder und Vorurteile im Beruf.