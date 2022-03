Disney+ plant weiteren Rollout in Afrika, Naher Osten und Europa

International

Im Juni sollen insgesamt 42 weitere Märkte erschlossen werden, darunter auch die Nachbarländer Polen und Tschechien. Bereits im Mai startet der Disney-Streamer in Südafrika.

Disney+, der Streamingdienst der The Walt Disney Company, hat bestätigt, dass er in diesem Sommer in 42 Ländern und 11 neuen Territorien in der EMEA starten werde. Den Anfang macht Südafrika, wo der Streamer bereits ab dem 18. Mai zur Verfügung stehen wird. Dort kostet liegt der monatliche Abo-Preis bei 119,00 Rand (umgerechnet 7,35 Euro), ein Jahresabo kostet umgerechnet 73,46 Euro.Wenige Wochen später folgen weitere Regionen in Afrika, darunter Ägypten, Marokko und Algerien, sowie weite Teile des Mittleren Osten. Am 8. Juni startet Disney+ dann auch in Saudi-Arabien, im Jemen und Irak. Dort liegt der Preis bei 4999,99 Dinar, umgerechnet etwas mehr als drei Euro. In einer zweiten Welle erschließt das Micky-Maus-Unternehmen weite Teile des europäischen Gebiets. Darunter befinden sich die Länder Griechenland, wo der Preis wie hierzulande bei 8,99 Euro liegt. Außerdem erfolgt der Rollout in Polen und Tschechien.In den Euro-Ländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nord-Mazedonien, Serbien, Slowakei und Slowenien liegt der Startpreis zunächst bei 7,99 Euro. Hier erfolgt der Rollout wie in den Nachbarländern am 14. Juni. Zwei Tage später dürfen sich auch die Menschen in Israel über den Start von Disney+ freuen.Darüber hinaus fügt Disney sein Angebot auch in den Gebieten Färöer-Inseln (Dänemark), Französisch-Polynesien, Französische Südterritorien, St. Pierre und Miquelon Übersee-Kollektiv (Frankreich), Ålandinseln (Finnland), Sint Maarten (Niederlande), Svalbard & Jan Mayen (Norwegen) sowie Britisches Territorium im Indischen Ozean, Gibraltar, Pitcairn-Inseln und St. Helena (Vereinigtes Königreich) hinzu.