Indisches «Blood» in Arbeit

Die mit dem IFTA ausgezeichnete Serie wird von Disney neu aufgelegt.

Disney Plus Hotstar und All3Media arbeiten an einer indischen Version der IFTA-prämierten Serie. Die von Sophie Petzal entwickelte Serie mit Adrian Dunbar («Line of Duty») und Grainne Keenan («The Wife») in den Hauptrollen ist ein psychologischer Thriller über familiäre Bindungen, Erinnerungen und die Auswirkungen der Vergangenheit auf die Gegenwart. Die indische Adaption wird unter dem Label Hotstar Specials mit Gurmmeet Singh als Showrunner und Mihir Desai als Regisseur laufen. Die beiden führten zuvor bei der Amazon-Prime-Video-Hitserie «Mirzapur» Regie. Produziert wird die Serie von Dreamers & Doers Co, einem Content-Studio im Besitz von Reliance Entertainment.Gaurav Banerjee, Leiter des Inhaltsbereichs von Disney Plus Hotstar, sagte: "Wir freuen uns sehr, die indische Adaption des preisgekrönten Dramas «Blood» anzukündigen und damit unser Thriller-Angebot weiter zu stärken. Die Nachfrage nach Unterhaltung entwickelt sich rasant, und der Wunsch der Zuschauer nach neuartigen Inhalten wächst. Auf unserem Weg, Millionen von Zuschauern zu erreichen, freuen wir uns, mit den kreativen Köpfen von All3Media International zusammenzuarbeiten, um Geschichten zu präsentieren, die sich von der Norm abheben und den Appetit unserer Zuschauer auf ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis stillen."Sabrina Duguet, Executive VP APAC von All3Media International APAC, sagte: Wir freuen uns, eine indische Version dieses fantastischen Dramas auf den Markt zu bringen, die sich in die wachsende Reihe der exklusiv für Disney Plus Hotstar produzierten Originalinhalte einreiht. Sophie Petzals tadelloser Schreibstil zieht die Zuschauer mit seinen universell relevanten Themen und seiner innovativen Herangehensweise an das Thriller-Mystery-Genre gekonnt in die Geschichte hinein, was «Blood» perfekt für die indische Adaption macht, und wir freuen uns darauf, dass diese packende Geschichte über Familie, Trauer und Wahrheit auch in Indien ankommt."