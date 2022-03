Telekom zeigt Grammys-Verleihung in Deutschland

TV-News

Neben der Live-Übertragung in der Nacht zum 4. April zeigt MagentaTV auch eine Wiederholung am Folgetag zur besten Sendezeit.

Ursprünglich hätte der wohl wichtigste Musikpreis der Welt bereits am 31. Januar in Los Angeles verliehen werden sollen, doch die Veranstalter des Grammy Awards planten aufgrund der Corona-Pandemie um. Dementsprechend wurde die Verleihung um mehr als zwei Monate verlegt und findet nun am 3. April in Las Vegas statt. In den USA strahlt das Network CBS die von «The Daily Show»-Host Trevor Noah moderierte Show aus, hierzulande hat sich die Deutsche Telekom die Übertragungsrechte gesichert.In der Nacht vom 3. auf den 4. April zeigt MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung) die Zeremonie, bei der sich traditionell die größten Stars der Branche die Klinke in die Hand geben, ab 2:00 Uhr. Das Event steht darüber hinaus auch im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik 360 zur Verfügung. Eine Wiederholung gibt es am 4. April ab 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV und auf Abruf bei MagentaMusik 360. Danach ist die Show auf Abruf in der Megathek von Magenta TV verfügbar.In diesem Jahr wurden die Grammy Awards ein wenig angepasst. Zum ersten Mal seit 30 Jahren entscheiden alle rund 12.000 Academy-Mitglieder über Nominierte und Gewinner. Neuerungen warten auch in den Preis-Kategorien: In den vier renommiertesten Kategorien „Record of the Year“, „Album of the Year“, „Song of the Year“, und „Best New Artist“ sind statt bisher fünf nun zehn Künstler nominiert. Die meisten Nominierungen erhielt im Übrigen Jon Baptiste, der auf elf Auszeichnungen hoffen darf. Ebenfalls nominiert sind die Superstars Billie Eilish, Taylor Swift, Justin Bieber und Lady Gaga.