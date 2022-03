«Clarice Starling»: Talfahrt gestoppt?

Quotennews

Um 23.10 Uhr strahlte Sat.1 dann noch eine neue «Bull»-Episode aus.

Die Fernsehserieist nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Flop. Das Serienfinale haben im Juni 2021 lediglich 1,99 Millionen Zuschauer gesehen. In Deutschland debütierte das Format vor zwei Wochen vor 1,17 Millionen Fernsehzuschauern, sieben Tage später waren nur 1,06 Millionen Serienfans dabei.Die zwei Geschichten „Die Last der Erinnerung“ und „Die dunkle Seite“ erzielten am Dienstag zwischen 20.15 und 22.00 Uhr lediglich 0,98 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil der Sendung belief sich auf enttäuschende 3,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,32 Millionen eingefahren, der Marktanteil betrug desaströse 4,4 Prozent.Es folgte eine-Wiederholung, die auf 0,75 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,1 Prozent bei allen sowie 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 23.00 Uhr stand eine neue-Folge auf dem Plan, die 0,61 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent Sehbeteiligung markierte. Bei den Umworbenen wurden 0,18 Millionen erzielt, sodass man auf 4,8 Prozent Marktanteil kam.