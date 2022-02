«Der Preis ist heiß», «Die 100.000 Mark Show», «Turmspringen»: RTL surft die Retro-Welle

TV-News

Nach «7 Tage, 7 Köpfe» hat RTL in diesem Jahr noch einige Kult-Shows in petto. Darunter auch «Die 100.00 Mark Show» mit Ulla Ulla Kock am Brink und das «Turmspringen» produziert von Stefan Raab.

Ende Januar wurden Gerüchte laut, dass RTL die 90er-Jahre-Showmit Harry Wijnvoord wiederaufleben lassen möchte ( Quotenmeter berichtete ), der Sender hielt sich seitdem bedeckt – bis heute. Denn wie RTL-Geschäftsführer Henning Tewes im Interview mit ‚DWDL‘ bestätigte, wird es tatsächlich zum Comeback kommen. Doch dem nicht genug, wie Tewes ebenfalls ankündigte, bringt RTL auchmit Ulla Kock am Brink zurück. Damit wolle man „dem Retro-Trend bei RTL noch mehr Platz“ geben, so Tewes.Als Begründung für die Retro-Welle sagte Tewes: „Das Publikum fragt derzeit diese Zeitreisen zu geliebten und vertrauten Fernsehmomenten nach. Je unsicherer die Zeiten allgemein, desto größer der Wunsch nach Vertrautem.“ Dementsprechend werden «7 Tage, 7 Köpfe», das kürzlich mit Guido Cantz als Moderator neuaufgelegt wurde, und den genannten Formaten nicht die letzten bekannten TV-Titel sein, die RTL ins Programm zurückholen wird. Derzeit sei zwar kein neuergeplant – Tewes nannte die aufgrund der Corona-Pandemie schwierige Planbarkeit und den enormen Vorlauf und Aufwand als Gründe, doch kategorisch ausschließen, wollte er ein Comeback nicht.Außerdem schließt sich der Kölner Sender erneut mit Stefan Raab zusammen, der zuvor für RTL bereits «Täglich frisch geröstet» produziert hatte, umvon ProSieben zu RTL zu holen. Bei der Konkurrenz lief das Event letztmals im Jahr 2015, damals noch unter dem «TV Total»-Banner. „Konkret arbeiten wir hier mit der Firma aus dem Banijay-Universum, der die Lizenz gehört. Wir fanden den Gedanken charmant, ein solches Live-Spektakel mit genau dieser Truppe zu realisieren“, erklärte der RTL-Geschäftsführer. RTL wolle das Format neu aufladen, „in unsere Zeit holen und RTLig machen“, so Tewes.Darüber hinaus bestätigte Tewes weitere Show-Projekte: „In der Drag-Promi-Rateshowverwandeln sich acht prominente Männer in Drag Queens. Eine hochkarätige Fachjury beurteilt die Auftritte. Und ein prominentes Panel muss erraten, wer hinter welcher Queen steckt. Das ist eine Show, die großen Rate-Spaß verspricht und das vereint, was uns bei RTL mit unserem Publikum verbindet: das Bunte, das Weltoffene, das Unterhaltende. Neu ist auch, ein Duell im heimischen Wohnzimmer, das wir alle aus unserer Kindheit kennen: Berührt der Ball den Boden, hat man verloren! Die Keep Up Balloon Challenge wurde im Lockdown 2020 zu einem weltweiten TikTok-Trend, Millionen Menschen verfolgten den Balloon World Cup im Oktober bei Twitch, initiiert von Fußballstar Gérard Piqué. Jetzt kommt die verrückte Trendsportart ins TV. Mit am Ball: Unser beliebtes Ninja-Trio Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra.“ Für alle Formate nannte Tewes allerdings noch keinen Starttermin.Unterdessen hat RTL mitgeteilt, dass man die Unterhaltungsshow, die bei RTL viermal im Dezember 2020 zu sehen war, fortsetzen werde. Damals kämpften Mario Barth, Oliver Pocher und der spätere Sieger Chris Tall um den wenig schmeichelnden Titel. Ab Ende März produziert Banijay neue Ausgabe, bei denen diesmal Martin Rütter und Guido Cantz sowie erneut Chris Tall mitwirken werden.In dieser Zeit geht dann auch die True-Crime-Reihemit Joe Bausch auf Sendung. Die Sendung lief zuletzt im Dezember 2021 im Nachtprogramm versteckt. Nun werden zwei neue Ausgaben ab dem 24. März immer donnerstags um 22:35 Uhr ausgestrahlt. Die Reihe beschäftigt sich mit „Kriminalfällen, die Deutschland in Atem hielten“, erzählt aus der Sicht von Opfern und Angehörigen.