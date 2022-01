«Der Preis ist heiß»: Kehrt das nächste Kult-Format zurück?

TV-News

Offenbar plant RTL die nächste Neuauflage. Das Comeback soll laut Medienbericht noch in diesem Frühjahr erfolgen.

«Wetten, dass…?», «TV Total», «Geh aufs Ganze», dazu legt RTL in dieser Woche «7 Tage, 7 Köpfe» neu auf, doch wenn man einen Bericht der ‚Bild am Sonntag‘ Glauben schenken darf, ist damit noch längst nicht das Ende der derzeitigen Nostalgie-Welle im Fernsehen erreicht. Die Sonntagszeitung berichtete nämlich nun von einem Comeback vonmit Harry Wijnvoord, der die Spielshow zwischen 1989 und 1997 gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Walter Freiwald moderierte.Es wäre nicht die erste Neuauflage von «Der Preis ist heiß», denn vor fünf Jahren werkelte der Kölner Sender ebenfalls an einer Rückkehr, die von Wolfram Kons gemeinsam mit Thorsten Schorn moderiert wurde. Damals lief die Vorabendsendung allerdings nur beim Spartensender RTLup (damals noch RTLplus).Laut des ‚Bild‘-Berichts soll «Der Preis ist heiß» diesmal bei RTL zu sehen sein, eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Bereits im März soll allerdings die Produktion starten, eine Ausstrahlung sei demnach angeblich noch für das Frühjahr geplant. Ob es wirklich so kommt und wer dann an der Seite von Harry Wijnvoord als „Preis-Ansager“ fungiert, wird die Zukunft zeigen.