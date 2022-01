Blockbuster-Battle

In diesem Battle ist David Finchers «The Social Network» der klare Favorit. Können zwei RomComs dem Facebook-Portrait gefährlich werden? Es unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich…

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Charlize Theron und Seth Rogen als unkonventionelles Liebespaar: Vor geraumer Zeit haben sich die Jugendfreunde Charlotte und Fred aus den Augen verloren. Sie ist mittlerweile US-Außenministerin und denkt über eine Präsidentschaftskandidatur nach, während er als arbeitsloser Journalist auf bessere Zeiten hofft. Als sich die Wege der beiden erneut kreuzen, holt Charlotte ihn kurzerhand in ihr Team und stellt schnell fest, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen. Quotenmeter schrieb in seiner Kino-Kritik : „Mit spitzer Feder, aber nie moralisierend, macht sich «Long Shot» unter anderem in solchen Passagen über Mansplaining, RomCom-Genrekonventionen, verlogene Reiche und scheinheilige Liberale lustig, ohne dabei die Romanze aus den Augen zu verlieren, die diese vulgär-liebevolle Story antreibt.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Bridget Jones hat gerade ihren 43. Geburtstag gefeiert und kann auf eine beachtliche Karriere als TV-Produzentin zurückblicken. Nur das private Glück wollte sich noch nicht einstellen, seit sie von ihrer großen Liebe Mark Darcy verlassen wurde, lebt sie ohne Mann. Doch dann hat sie innerhalb einer Woche gleich zwei aufregende One-Night-Stands: Auf einem Musikfestival begegnet sie dem charismatischen Milliardär Jack Qwant und die beiden landen im Bett. Kurze Zeit später trifft sie auch ihren Ex Mark Darcy wieder und hat auch mit ihm Sex. Als sie einige Zeit später erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie nicht sagen, wer von den beiden der Vater ist. So lautete das Fazit der Quotenmeter-Kino-Kritik : „«Bridget Jones‘ Baby» ist eine im Vergleich zu den Vorgängern deutlich gereifte Fortsetzung eines RomCom-Phänomens, das mit Humor und Herz punktet, das aber auf darstellerischer Ebene nicht ganz das Niveau der ersten beiden Filme hält.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(arte, 20:15 Uhr)Frisch von seiner Freundin Erica verlassen, setzt sich Harvard-Student Mark Zuckerberg im Herbst 2003 an seinen Computer und programmiert voller Zorn eine Website, auf der sich Studenten anhand von Fotos zwischen jeweils zwei Kommilitoninnen für die attraktivere entscheiden sollen. Die Seite erfährt gigantisches Interesse und bringt schlussendlich sogar das Uni-Netzwerk zum Absturz. Zuckerberg erhält von der Universität eine Bewährungsstrafe und wird in der Folge von Frauen noch mehr geschnitten. Doch seine nächste Idee schlägt ein wie eine Bombe. Was in seinem Studentenwohnheim beginnt, wird in einem Rausch aus Bloggen und Programmieren bald zu einem globalen sozialen Netzwerk und einer Revolution der Kommunikation. Er wird von den Zwillingen Cameron und Tyler Winklevoss verklagt, die behaupten, er habe ihre Idee gestohlen, und von dem Mitbegründer, der anfangs aus dem Unternehmen gedrängt wurde. „Fincher erzählt seine Parabel über Freundschaft, Ehrgeiz und Betrug nahezu makellos. Die Dialoge sind messerscharf geschrieben, die schauspielerischen Leistungen spitze und das Erzähltempo astrein“, so Quotenmeter in seiner Kino-Kritik Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 10IMDb User Rating: 8