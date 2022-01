«Lets Dance»: Diese Profitänzer sind dabei

TV-News

Drei Wochen vor Beginn der 15. Staffel sind damit alle Personalfragen der neuen Runde geklärt.

Seit zwei Wochen steht fest, welche Promis bei der am 18. Februar startenden 15. Staffel vonteilnehmen werden. Neben Michelle, Hardy Krüger Jr., Cheyenne Ochsenknecht, Timur Ülker, Sarah Mangione, Mathias Mester, Caroline Bosbach, Bastian Bielendorfer, Janin Ullmann, Riccardo Basile, Mike Singer, Lilly zu Sayn-Wittgenstein, René Casselly schwingt auch wieder ein Mitglied der Familie Pocher das Tanzbein, Amira Pocher. Nun gab RTL auch bekannt mit welchen Profitänzer die prominenten Teilnehmer zusammenkommen könnten.Wie schon in Staffel 14 sind erneut Andrzej Cibis, Christian Polanc, Christina Luft, Evgeny Vinokurov, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Vorjahressiegerin Renata Lusin dabei. Auch Patricija Ionel wird wieder auf dem Tanzparkett zu sehen sein, obwohl sie erst im Januar ein Kind zur Welt brachte. Sie fühle sich topfit, erklärte der Kölner Sender. Ihr Mann Alexandru Ionel, der im vergangenen Jahr dabei war, kehrt in dieser Staffel nicht zurück. Anders als Isabel Edvardsson, die die 14. Staffel nicht mittanzte, da sie in Mutterschutz war. Ebenfalls wieder mit dabei sind Ekaterina Leonova und Massimo Sinató. Neu dabei ist Zsolt Sándor Cseke. Er nahm zwar an der Tour im Herbst teil, war bei der freitäglichen Live-Show aber noch nie zu sehen. Er ist mit Malika Dzumaev liiert, die 2021 ihr Debüt feierte.Welcher Profi-Tänzer mit welchem Promi tanzen, wird entscheidet sich erst in der Auftaktshow «Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow» am 18. Februar um 20:15 Uhr. Am übrigen Personal hat sich indes nichts geändert. Moderiert wird die abendfüllende Show weiterhin von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Für die Punktevergabe ist neben dem Publikum zu Hause die Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi verantwortlich.