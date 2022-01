«Dead Day»: «Vampire Diaries»-Schöpfer arbeiten zusammen

US-Fernsehen

Julie Plec und Kevin Williamson werden für den Streamingdienst eine neue Serie herstellen.

«Dawson’s Creek»-Schöpfer Kevin Williamson und Julie Plec, beide kreierten das «Vampire Diaries»-Universum, haben sich zusammengeschlossen, um die neue Seriebeim NBC-Streamingdienst Peacock zu produzieren. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen AfterShock-Comic und wurde direkt von NBCUniversal geordert.Plec und Williamson werden bei der Serie als Autoren, ausführende Produzenten und Co-Showrunner fungieren. "Wir haben nach einem gemeinsamen Projekt gesucht, und «Dead Day» hat alle Zutaten, die wir als Geschichtenerzähler lieben", so Plec und Williamson. "Liebe, Tod, Nervenkitzel und Tränen – und wir wissen, dass Susan Rovner und ihr Team bei Peacock die perfekte Besetzung für dieses Projekt sind."Die Serie folgt einem Ensemble von Charakteren, die den jährlichen "Tag der Toten" durchleben, an dem die Toten für eine Nacht zurückkehren, um unerledigte Angelegenheiten zu erledigen, sei es, um eine Nacht zurück auf der Erde zu feiern oder um die Lebenden zu quälen. "«Dead Day» kombiniert ein spannendes Konzept mit glaubwürdigen Charakteren und echten Emotionen", so Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Wir haben die Gelegenheit ergriffen, mit Julie Plec und Kevin Williamson zusammenzuarbeiten, die nicht nur eine hervorragende individuelle Erfolgsbilanz mit ihren hochwertigen Geschichten haben, sondern auch schon früher gemeinsam Magie geschaffen haben."