Welt führt neuen Talk ein

TV-News

Moderiert wird das neue Format von Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Der Startschuss fällt noch im Januar.

Der Nachrichtensender Welt hat für Montag, 31. Januar, ein neues Talk-Format angekündigt, das den simplen Namenträgt. Die Gesprächsrunde ist ab 18:35 Uhr sowohl im linearen Fernsehen als auch bei im Livestream auf welt.de und in der TV-App des Senders zu sehen. Moderiert wird der Talk von an Philipp Burgard, Chefredakteur des Nachrichtensenders. Der Talk soll zunächst mindestens einmal im Monat und auch kurzfristig aus jeweils aktuellem Anlass stattfinden. Mittelfristig sei auch eine wöchentliche Ausstrahlung möglich.Die erste Sendung beschäftigt sich mit einem möglichen Krieg in Europa, dem Kampf gegen das Corona-Virus sowie dem neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Dieser wird dann auch selbst im Studio zu Gast sein, gemeinsam mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/ Die Grünen) und dem Virologen Hendrik Streeck.„Ich freue mich auf den Start unseres neuen Formats und unsere hochkarätigen Gäste. Mit dem «Welt Talk» sind wir in der Lage, jederzeit aktuell auf gesellschaftspolitische Debatten zu reagieren“, wird Burgard in einer Mitteilung zitiert.