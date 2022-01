«Klima Update Spezial» ab sofort regelmäßig: ntv baut Klima-Berichterstattung aus

TV-News

Einmal pro Monat will der Nachrichtensender das Klima-Format mit Clara Pfeffer und Maik Meuser ausstrahlen.

Bereits seit einiger Zeit setzt der Nachrichtensender ntv auf eine Programmakzente rund um das Thema Klima. Nun möchte man die Berichterstattung weiter ausbauen und zeigt ab sofort die Sendungregelmäßig einmal pro Monat. Moderiert wird die Sendung von der „Top 30 bis 30“-Wirtschaftsjournalistin Clara Pfeffer und «RTL Aktuell»-Moderator Maik Meuser. Los geht es damit bereits am heutigen Freitag, 28. Januar, um 19:15 Uhr. Die neueste Folge beschäftigt sich mit der Ernährung.Denn der Agrar- und Lebensmittelsektor ist weltweit für etwa ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Pfeffer und Meuser gehen der Frage nach, welche Ernährung gut für uns und gut für den Planeten ist. Dazu spricht das Moderatoren-Duo unter anderem mit dem ehemaligen Nationalmannschafts- und Sterne-Koch Holger Stromberg sowie der Köchin und EU-Abgeordneten Sarah Wiener. In den beiden anschließenden Folgen stehen die Themen Klimakompensation und Moore im Mittelpunkt.ntv betont zudem, dass das «Klima Update Spezial» nach grünen Mindeststandards umgesetzt werde – „möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend, verbleibende Emissionen werden kompensiert“. Das Format entsteht in Kooperation mit GEO, stern und wetter.de. Das «Klima Update Spezial» wird am 30. Januar um 9:20 Uhr wiederholt und ist außerdem bei ntv.de, RTL .de, GEO.de, stern.de und wetter.de zum Abruf verfügbar