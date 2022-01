«Murmel Mania» hält das starke Niveau der Vorwoche nicht

Quotennews

Es standen erneut gute Quoten für die Spielshow auf dem Papier, doch mit dem Staffelauftakt in der Woche zuvor konnte man nicht mithalten. Im Anschluss lief es für das Dschungelcamp wieder besser.



Die Spielshowkehrte in der Vorwoche erstaunlich stark ins Programm zurück, nachdem der Sendetermin vom Dienstag auf den Freitag gewandert war. Einzig die Auftaktshow der ersten Staffel lief besser. Dennoch schalteten 2,48 Millionen Fernsehende sowie 1,03 Millionen Jüngere ein. Vor allem der Marktanteil von hohen 14,8 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Diese Woche versuchten sich Matze Knop, Hardy Krüger Jr. und Oliver Pocher an den verschiedenen Games und Themenwelten. Diese überzeugenden Werte wiederholte der Sender gestern allerdings nicht noch einmal. Die Reichweite sank auf 2,30 Millionen Menschen, so dass auch der Marktanteil auf passable 7,9 Prozent zurückging. Auch bei den 0,87 Millionen Umworbenen musste man sich mit guten 23,8 Prozent begnügen.Am Donnerstag schaffte es das Dschungelcamp erstmals wieder über die Marke von vier Millionen Zuschauern und musste sich somit lediglich hinter dem Auftaktswerten einordnen. Die 1,97 Millionen Umworbenen stellten sogar einen neuen Staffelrekord auf, allerdings startete die Übertragung an diesem Tag auch bereits ab 20.15 Uhr. Gestern war nun eine weitere Steigerung auf 4,37 Millionen Fernsehende möglich, was sich in einer herausragenden Quote von 19,0 Prozent widerspiegelte. Die 1,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen punkteten mit einer Sehbeteiligung von 29,7 Prozent.Sieht man von der vorgestrigen Ausgabe vonab, die deutlich früher gezeigt wurde, war das Format gestern so erfolgreich wie nie zuvor in dieser Staffel. Ab Mitternacht blieben noch 1,85 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm sitzen und holten sich sehr starke 17,2 Prozent Marktanteil. Die 0,76 Millionen Werberelevanten beendeten den Abend mit einem herausragenden Marktanteil von 24,2 Prozent.