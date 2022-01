Til Schweiger arbeitet künftig mit Constantin Film zusammen

Kino-News

Seine Erfolgsfilme wie «Keinohrhasen» oder «Kokowääh» hatte er zusammen mit Warner Bros. vertrieben.

Mit seiner Produktionsfirma Barefoot Films arbeitete Til Schweiger jahrelang mit Warner Bros. zusammen und brachte Hits wie «Keinohrhasen», «Zweiohrküken», «Kokowääh» und «Honig im Kopf» in die Kinos. Nun wurde bekannt, das Schweiger die Zusammenarbeit mit Warner Bros. ruhen lässt und fortan mit Constantin Film zusammen neue Filme produzieren werde. Am Freitag bestätigte das Münchner Filmunternehmen, dass im nächsten Jahr zwei Produktionen von und mit Til Schweiger starten werden.Die Inhalte sowie die Titel wurden nicht bekannt gegeben, dafür stehen aber bereits die Starttermine für die beiden Filme fest. Das erste Projekt soll am 30. März 2023 in den Kinos anlaufen, Film Nummer zwei erscheint kurz vor Weihnachten am 7. Dezember 2023.Neben den Schweiger-Projekten gab Constantin Film auch weitere Termine für die Verleihstaffel dieses und des kommenden Jahres bekannt. Am 19. Mai 2022 läuftan, der dritte Teil der DDR-Trilogie von Leander Haußmann. Am 7. Juli startetvon Erfolgsautorin und Regisseurin Anika Decker. In der Hauptrolle spielt Elyas M'Barek. Zum hochkarätig besetzten Cast gehören zudem Lucie Heinze, Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto, Maren Kroymann, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Anna Thalbach, Rick Kavanian, Linda Pöppel und Michael Ostrowski.Im August findet dann das achte Eberhofer-Abenteuer seinen Weg auf die große Leinwand:startet am 4. August. Wenig später, am 25. August, endet mitdie Verfilmung der Romane von Anna Todd. Ebenfalls für Herbst 2022 angekündigt sind(1. September) von Doris Dörrie sowie die Verfilmung von Felix Lobrechts Bestseller(22. September). Und ab dem 20.Oktober wird die Gesellschaftskomödie «Der Vorname» mitfortgesetzt. In den Hauptrollen ist erneut das Star-Ensemble aus Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse zu sehen. Zu Weihnachten bringt Constantin Film zudem, eines der weltweit erfolgreichsten Bühnenstücke, auf die große Kinoleinwand (Start: 22. Dezember 2022). Im kommenden Jahr sind zudem der neue Film von Bora Datekin (28. September) und die Neuinterpretation der drei Musketiere geplant (13. April und 14. Dezember 2023).