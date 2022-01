Überzeugende und stabile Woche für «First Dates»

Wochenquotencheck

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Datingshow zuletzt recht deutlich gesteigert und liegt nun regelmäßig bei etwa einer Million Fernsehenden.



Seit 2018 begrüßt Roland Trettl die verschiedensten Singles aus ganz Deutschland in einem Restaurant, führt sie zur Bar und stellt sie ihrem Date vor. Nach einem ersten Kennenlernen geht es weiter zum Tisch im Restaurant und die Teilnehmer essen gemeinsam. Am Ende müssen sich auf eine Zahlungsart einigen und zuletzt werden die beiden gefragt, ob sie sich noch ein weiteres Mal treffen wollen. Inzwischen wurden mehr als 670 Episoden vonausgestrahlt und das Format ist unter der Woche täglich ab 18 Uhr bei VOX im Programm.Am Montag hatten beispielsweise die 21-jährige Svenja und der 19-jährige Efecan im Rahmen der Sendung ihr erstes Date. Dies sahen sich 1,00 Millionen Fernsehende an, so dass der Marktanteil von 4,9 Prozent knapp über dem Senderschnitt lag. Auch in der Zielgruppe legte die Datingshow einen erfolgreichen Start in die Woche hin und überzeugte 0,32 Millionen Jüngere. Somit wurde hier ein guter Marktanteil von 8,1 Prozent gemessen.Einen Tag später setzte der Sender statt auf eine neue Folge, auf eine Wiederholung, wodurch die Reichweite auf 0,89 Millionen Menschen zurückging. Auch der Marktanteil konnte sich nicht weiter über dem Senderschnitt halten und fiel auf einen passablen Wert von 4,3 Prozent zurück, was gleichzeitig das schwächste Ergebnis der Woche darstellte. Zudem ging es bei den 0,30 Millionen Umworbenen auf 7,5 Prozent Marktanteil zurück. Am Mittwoch war das Publikum mit 1,01 Millionen Neugierigen schließlich das größte der Woche. Nun hatte sich auch die Sehbeteiligung wieder auf 4,8 Prozent erholt. Die Ausgabe war in der Zielgruppe am erfolgreichsten und kam mit 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf hohe 8,8 Prozent.Auch wenn am Donnerstag mit 1,00 Millionen Interessenten wieder ein leichter Rückgang verzeichnet wurde, stieg die Quote auf den Bestwert von 5,0 Prozent. Auch die 0,32 Millionen Werberelevanten hielten sich weiterhin bei dem überzeugenden Ergebnis von 8,8 Prozent. Einzig zum Ende der Woche ging es wieder abwärts, als eine weitere Wiederholungsfolge ausgestrahlt wurde. Bei den 0,88 Millionen Fernsehzuschauern waren noch solide 4,4 Prozent Marktanteil möglich. Der Freitag war bei den 0,26 Millionen Jüngeren mit Abstand der schwächste Tag der Woche und die 7,2 Prozent lagen nur noch knapp über dem Senderschnitt.Insgesamt präsentierte sich diese Woche sehr stabil. Erst seit Beginn dieses Jahres schiebt sich «First Dates» wieder regelmäßig über die Marke von einer Million Zuschauer. Im vergangenen Jahr war die nur sehr vereinzelt möglich gewesen, allein diese Woche dreimal. So ist es auch nicht überraschend, dass die Quoten recht deutlich gestiegen sind und sich nun stets um den Senderschnitt herumbewegen. In der Zielgruppe waren oftmals recht deutliche Schwankungen zu erkennen. Diese Woche war hingegen sehr stabil und schaffte es erstmals seit dem vergangenen Sommer jeden Tag über dem Senderschnitt zu bleiben.