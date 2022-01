Eva Schulz hat für «Report Mainz» recherchiert

TV-News

Das Ergebnis ihrer Recherche zeigt das Magazin bereits am Dienstag. Dabei geht es um Probleme in Impfzentren und bei Ärzten, die Corona-Impfungen verabreichen.

Immer dienstags um 21:45 Uhr geht das Magazinim Ersten auf Sendung, so auch am morgigen Dienstag, 1. Februar. Soweit die Routine, doch diese Ausgabe wird nicht wie jede andere sein, denn die Journalistin und funk-Moderatorin Eva Schulz, die für ihre Formatbekannt ist, hat an der Sendung mitgewirkt. Gemeinsam mit dem «Report Mainz»-Journalisten Philipp Reichert und Aleksandra van de Pol berichtet sie in einer investigativen Presenter-Reportage über Probleme in Impfzentren und bei Ärzten, die Corona-Impfungen verabreichen.„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eva Schulz, die immer wieder zeigt, dass sie einen ganz eigenen Blick auf gesellschaftspolitische Themen hat, und sind neugierig auf die gemeinsame Erfahrung", erklärt der SWR-Chefredakteur und Moderator Fritz Frey. Die Zusammenarbeit soll auch in einer der nächsten Ausgaben der Sendung fortgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Südwestdeutschen Rundfunks, der das Magazin für Das Erste produziert.Zuletzt produzierte Eva Schulz das Format «Der Raum mit Eva Schulz», das im Vorfeld der Bundestagswahl in der ARD Mediathek an den Start ging. Die Sendung, in der unter anderem auch der neu Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, auftrat, wurde als Mischung aus einem Escape-Room und Polit-Talk beschrieben.