AMC erneuert Comcast-Deal

Wirtschaft

Auch künftig wird der Medienkonzern die Kanäle verbreiten.

Comcast und AMC werden auch weiterhin zusammenarbeiten. Die Vereinbarung sieht vor, dass die linearen Kanäle von AMC Networks – AMC, We TV, BBC America, IFC und SundanceTV – sowie der Streaming-Dienst AMC Plus weiterhin für die Xfinity TV-, Breitband- und XClass-Kunden von Comcast Cable verfügbar sein werden. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung eine erweiterte Verfügbarkeit der anderen gezielten Streaming-Dienste von AMC Networks – Acorn TV, Shudder, Sundance Now, Allblk und das kürzlich erworbene Hidive – für Comcast-Kunden."Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Comcast durch eine neue Vereinbarung fortzusetzen und zu erweitern, die nicht nur die fortgesetzte Übertragung unserer Kabelnetzwerke beinhaltet, sondern auch unsere schnell wachsenden, zielgerichteten Streaming-Dienste, einschließlich AMC+, das zuerst für Xfinity-Kunden verfügbar gemacht wurde", sagte Josh Reader, Präsident für Vertrieb und Entwicklung bei AMC Networks. "2022 wird das größte Jahr mit Originalprogrammen in der Geschichte unseres Unternehmens sein, und die Xfinity-Kunden von Comcast werden jede Sekunde davon in der ersten Reihe sitzen."Rebecca Heap, Senior Vice President of Consumer Products and Propositions bei Comcast Cable, fügte hinzu: "Wir haben eine langjährige Partnerschaft mit AMC Networks und freuen uns, diese fortzusetzen, um unseren Xfinity-Kunden über unsere branchenführenden Plattformen Zugang zu ihren Inhalten, einschließlich ihrer wachsenden Bibliothek von Originalprogrammen, zu bieten."