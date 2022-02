Leonine und Lionsgate verlängern Zusammenarbeit

Kino-News

Das Medienunternehmen Leonine Studios hat die langjährige Zusammenarbeit mit dem US-Studio Lionsgate verlängert. Dies gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Der Deal sieht vor, dass Leonine nun Zugriff auf alle Rechte an einem Premium-Spielfilm Slate mit neuen Top-Titeln für Deutschland und Österreich hat. Zu den Toptiteln des Paketes gehören unter anderem Chad Stahelskis Action-Film «John Wick: Chapter 4» mit Keanu Reeves, der «John Wick»-Spin-off «Ballerina» mit Ana De Armas, die Culture-Clash Komödie «About My Father», der Action-Thriller «Shadow Force» mit Kerry Washington sowie die Gamer-Komödie «1Up» mit Ruby Rose und der Horror-Thriller «Dear David» mit Augustus Prew.„Wir sind begeistert davon, die starke Partnerschaft mit unseren Freunden von Lionsgate mit diesem Top-Spielfilmpaket weiterzuführen. Leonine Studios steht für audiovisuelles Premium Produkt. Die «John Wick» -Filme haben im Action-Genre neue Maßstäbe gesetzt. Mit «John Wick: Chapter 4» und dem Spin-off «Ballerina» werden wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Alle Filme, die wir in Zusammenarbeit mit Lionsgate herausbringen sind für das Kino gemacht. Wir freuen uns deshalb, mit diesen Spitzentiteln sowohl den Zuschauer*innen wie auch unseren Lizenzpartnern exzellenten neuen Content bieten zu können“, erklärt Fred Kogel, CEO der Leonine Studios.Helen Lee-Kim, President of International bei Lionsgate, fügt hinzu: „Fred und sein Team haben einen fantastischen Job gemacht und mit Leonine ein Weltklasse Content- und Distributionshaus aufgebaut. Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit diesem dynamischen, diversen und starken Spielfilm-Slate weiter zu stärken.“