«In aller Freundschaft» bleibt erfolgreich

Quotennews

Auch «Die Heiland – Wir sind Anwalt» präsentierte sich einmal mehr sehr stark.

Die Serien im Ersten laufen auch weiterhin erfolgreich. Am Dienstag schlüpfte Christina Athenstädt wieder in ihre Rolle der Romy Heiland und bewegte ein Millionenpublikum. 4,97 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Episode „Brandstiftung“,sicherte sich einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Die Geschichte um ein Feuer auf einem Berliner Reiterhof wollten 0,53 Millionen junge Menschen sehen, der Marktanteil belief sich auf 7,4 Prozent.Der engagierte Altenpfleger Holger Meyer bricht in der Sachsenklinik zusammen. Gastdarsteller Steffen Will durfte vor ebenfalls 4,97 Millionen Menschen auftreten, die Geschichte „Die Kraft der Schwachen“ fuhr einen Marktanteil von 17,0 Prozent ein. Das Format sicherte sich am Dienstag um 21.00 Uhr eine Reichweite bei den jungen Leuten von 0,53 Millionen, der Marktanteil lag dieses Mal bei 7,4 Prozent.Gegen 22.50 Uhr setzte Das Erste die Seriefort. 0,99 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie mit Charly Hübner, Devid Striesow, Claudia Michelsen und Anja Kling. Das Format sicherte sich einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Die Folge „Anna & Carsten – Die Ziehtochter“ wurde von 0,08 Millionen jungen Menschen verfolgt, der Marktanteil wurde mit schlechten 1,8 Prozent beziffert.