März-Rückkehrer im Zweiten

TV-News

Mit «Lena Lorenz» und «Der Alte» kommen im März zwei ZDF-Primetime-Formate zurück ins Programm.

Mit vier neuen Folgen kommt die Donnerstagsreihezurück ins ZDF-Programm, dies bestätigte der Sender jüngst. Judith Hoersch bleibt in der Hauptrolle der Lena Lorenz bestehen und direkt zum Staffelstart erwartet die Hebamme eine schwierige Situation. Eine Schwangere lehnt ihre Hilfe erst ab, obwohl sie und ihr Kind diese dringend brauchen würden. Die werdende Mutter trifft zudem nicht alleine ihre Entscheidungen, sie wird von einer obskuren Gemeinschaft beeinflusst, in der sie Mitglied ist.Zuletzt lief «Lena Lorenz» am 11. November 2021 vor 3,74 Millionen Zuschauern und damit vor einem Marktanteil von 12,7 Prozent. In Anbetracht dessen, dass an diesem Tag fast 6 Millionen Menschen den Krimi im Ersten sehen wollten und zudem bei RTL über 6 Millionen Zuschauer der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein zuschauen wollten, kein schlechter Abend. Trotzdem waren die 3,74 Millionen Zuschauer der schlechteste Wert aus 2021, wenn es auch insgesamt mit nur 3,28 Millionen Zuschauern 2018 bereits noch weniger gut lief.Quasi im Anschluss an «Lena Lorenz» kommt am Tag daraufebenfalls ins ZDF-Programm zurück. Hier soll es insgesamt sieben neue Folgen geben, der Sendeplatz in der Freitags-Primetime bleibt bestehen. Auch hier tritt das Comeback kein leichtes Erbe an, immerhin fiel die Zuschauerzahl bei «Der Alte» im letzten Jahr nur einmal unter die 4-Millionen-Marke. In der Spitze holte die Serie mit Jan-Gregor Kremp letztes Jahr 6,28 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,0 Prozent. Das gilt es also zu bestätigen.