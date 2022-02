Die Benz-Baracken bleiben stabil

Quotennews

Im Anschluss wiederholte RTLZWEI «Armes Deutschland – Deine Kinder».

Bei Florian lief es in der jüngsten Ausgabe vonrecht gut. Er machte eine Umschulung zum Sachdienstleister, sodass er eine deutlich bessere Chance hat, einen neuen Beruf zu ergattern. 0,89 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Produktion der UFA, das Format sicherte sich einen Marktanteil von 3,1 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 0,36 Millionen auf der Uhr, sodass man passable 5,1 Prozent generierte.Um 22.20 Uhr setzte RTLZWEI auf eine Wiederholung von. Die Folge aus dem Jahr 2019 sahen sich noch einmal 0,46 Millionen Menschen an, der Marktanteil belief sich auf 2,9 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Geschichte „Geburtstag in Armut“ eine Reichweite von 0,18 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent.Zwei Ausgabenplatzierte RTLZWEI hinter den Sozialsendungen. Jeweils 0,19 Millionen Zuschauer waren dabei, die Marktanteile bewegten sich bei 3,0 und 4,7 Prozent. Mit 0,06 und 0,05 Millionen jungen Zuschauern erzielte die in Grünwald beheimatete Fernsehstation 3,5 und 4,0 Prozent Marktanteil.