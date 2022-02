«Wer stiehlt mir die Show?» läuft weiterhin klasse

Quotennews

Allerdings wurden die Werte von der Anke-Engelke-ESC-Party nicht getoppt.

Die Florida-TV-Produktionist weiterhin für Überraschungen gut. Am Dienstagabend saßen 1,70 Millionen Zuschauer zwischen 20.15 und 23.10 Uhr vor den heimischen Fernsehgeräten, um zu erfahren, wer gegen Joachim Winterscheidt antreten muss. Die knapp dreistündige Show gewann in dieser Woche wieder Anke Engelke.Die Sendung ist ein großer Erfolg. Selbst beim Gesamtpublikum sorgte die Produktion für einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Noch deutlich attraktiver ist die Sendung bei den Werberelevanten, bei der in der vergangenen Woche 24,1 Prozent Marktanteil erzielt wurde. Nicht ganz so gut lief es für die 16. Ausgabe des Spielshow. Aber mit 1,19 Millionen jungen Menschen und einen Marktanteil von 18,1 Prozent braucht sich ProSieben nicht zu verstecken – ganz im Gegenteil.Im Anschluss strahlte ProSieben die zwei vorerst letzten Geschichten vonaus. Diese wollten 0,38 sowie 0,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, die Serie verbuchte Marktanteile von 2,6 und 1,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen sicherte sich die Comedy eine Reichweite von 0,31 respektive 0,14 Prozent, die Marktanteile lagen bei 7,9 und 4,6 Prozent.