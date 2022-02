Janet Jackson-Doku erreicht über 15 Millionen Menschen

US-Quoten

Das Werk wurde am Freitag und Samstag bei Lifetime und A&E ausgestrahlt.

Janet Jackson, die Schwester des verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson, war am Wochenende mit einer eigenen Dokumentation im Fernsehen zu sehen. 15,7 Millionen Mal wurde die Sendung im linearen Fernsehen und auf den Streamingdiensten angesehen. Sowohl am 28. als auch am 29. Januar war die Dokumentation die Nummer eins bei den Frauen zwischen 25 und 54 Jahren.Bei den Gesamtzuschauern hatteauf Lifetime und A&E am ersten Januarwochenende 2019 eine um 48 Prozent höhere Einschaltquote als «Surviving R. Kelly Part 1» auf Lifetime, mit 3,1 Millionen gegenüber 2,1 Millionen linearen P2+ Live+Same Day-Zuschauern. Darüber hinaus war «Janet Jackson» das beste Non-Fiction-Debüt im Kabel seit der Doku-Serie «The Last Dance» von ESPN und ESPN2 im Jahr 2020 bei den Gesamtzuschauern in der Kernzielgruppe, der Altersgruppe 18-49 und der Altersgruppe 25-54.Am Ende der Dokumentation stellte Jackson ihren neuen Song "Luv I Luv" vor, und viele ihrer beliebten Songs stiegen in den iTunes-Charts auf, wobei ihr Album "Control" an der Spitze der Pop-Charts, "Rhythm Nation" an der Spitze der R&B-Charts und "Design of a Decade" in den Top10 der iTunes U.S. Charts landete.