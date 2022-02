Rams-49er-Partie erreicht 50 Millionen Zuschauer

Quotennews

Damit war es die erfolgreichste NFC-Meisterschaft seit acht Jahren.

Die Los Angeles Rams besiegten die San Francisco 49ers am Sonntag mit 20:17 und sicherten sich damit die Krone in der NFC und somit ein Ticket für den Super Bowl. Die Übertragung auf Fox zur Hauptsendezeit wurde von mehr als 50 Millionen Zuschauern verfolgt und war damit das meistgesehene NFC-Championship-Spiel seit 2014.Insgesamt schalteten 50,420 Millionen Zuschauer auf Fox, Fox Deportes, den Streaming-Plattformen von Fox Sports, NFL Digital und Yahoo Sports die Übertragung ein. Die höchste Einschaltquote erreichte das Spiel mit 55,218 Millionen Zuschauern zwischen 21:15 und 21:30 Uhr ET.Das Spiel erreichte im Durchschnitt 47,851 Millionen Zuschauer und ist das meistgesehene NFL-Meisterschaftsspiel, das in den letzten sechs Jahren während des "frühen" Zeitfensters ausgestrahlt wurde, seit dem AFC-Championship-Spiel zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos im Jahr 2016 mit 53,300 Millionen Zuschauern. Das Spiel zwischen den Bengals und den Chiefs erreichte mit 60,990 Millionen Zuschauern seinen Höhepunkt und markiert damit die dritte Woche in Folge, in der ein NFL-Spiel auf CBS die 50-Millionen-Zuschauer-Marke überschritten hat.