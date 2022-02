«Halo» holt sich neuen Showrunner

US-Fernsehen

«Fear the Walking Dead»-Mitproduzent David Wiener soll für eine mögliche zweite Staffel an Bord kommen.

Der «Fear the Walking Dead»-Mitproduzent David Wiener führt derzeit umfassende Gespräche, dass er bei einer zweiten Staffel der Paramount+-Serieals Showrunner mitwirkt. Wieners Status bei der Serie ist noch im Gespräch, da Paramount+ «Halo» noch nicht offiziell für Staffel zwei verlängert hat. Ein Vertreter des Streaminganbieters sagt, dass Wiener einer von mehreren Kandidaten für einen möglichen Posten als Showrunner sei. Die neue Serie soll am 24. März starten."Es ist eine so große Welt, dass sie zehn Mal mehr Arbeit und Energie erfordert als jede normale Serie", sagte Showrunner Steven Kane. "Man kann das nicht aus der Ferne machen, also war ich fast zwei der drei Jahre, in denen ich daran gearbeitet habe, in Ungarn. So sehr ich auch jede Minute genossen habe, ist es doch eine lange Zeit, wenn man von seiner Familie getrennt ist.Justin Falvey, der «Halo» zusammen mit Darryl Frank und Steven Spielberg über Amblin Television produziert, sagte, dass sie beabsichtigen, "mehrere Staffeln" der Serie zu produzieren, vor allem angesichts der umfangreichen Mythologie, die in der «Halo»-Spielereihe etabliert ist.