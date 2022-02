RTL+ schickt seine «#CoupleChallenge» nach Finnland

TV-News

In der dritten Staffel müssen die Paare in der eisigen Kälte Finnlands bestehen. Los geht es schon im März.

Der Streamingdienst RTL+ hat weitere-Folgen angekündigt und setzt das Format damit noch schneller als zuletzt fort. Lagen zwischen Runde eins und zwei mehr als sieben Monate, sind es nun knapp vier, denn der Streamer zeigt ab dem 3. März die dritte Runde. Darin reisen die Teilnehmer erstmals ins Ausland nach Finnland, wo „bis zu -40 Grad, Challenges unter Extrembedingungen im Schnee oder auf Eis und nur drei Stunden Tageslicht“ auf die Paare warten, wie RTL+ ankündigt.Die ersten beiden Seasons fanden in Deutschland statt, zunächst an einem Bergsee und dann in der Stadt aus Eisen, Ferropolis, das Heimat diverser Festivals ist. In Finnland verbringen die Kandidaten gemeinsam Tag und Nacht, schlafen zusammen in einer Lodge und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden, denn das Konzept der Sendung sieht vor, dass sie sowohl Teamkameraden als auch Konkurrenten sind. Welche Paare, ob Lieb- oder Freundschaften, an der dritten Staffel teilnehmen, hält RTL+ derweil noch unter Verschluss.Im Wochenrhythmus erscheint immer donnerstags eine neue Folge, sodass das Finale am 5. Mai zu sehen sein wird. Die Couples treten gemeinsam in Challenges an. Nur wenn sie die Aufgabe meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Couples Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen. Regelmäßig kommt es zur Nominierungszeremonie, bei der die Couples bestimmen, wer das Camp verlassen soll. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen müssen in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Wer hier gewinnt, kehrt ins Camp zurück. Die Finalspiele bestreiten die verbliebenen drei Couples. Hier geht es nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander um den Gewinn der Show.