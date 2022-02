«The Masked Singer»: Rudy Giuliani sorgt für Empörung

Köpfe

Der frühere New Yorker Bürgermeister und Trump-Anhänger soll bei der Show dabei gewesen sein.

Der Fernsehsender FOX lässt derzeit eine neue Staffel seiner Erfolgsshowproduzieren. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Trump-Anhänger Rudy Giuliani soll nun in der Sendung enttarnt worden sein, dies löste unter den Juroren Empörung aus. Giuliani soll auch am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt gewesen sein.Die Enttarnung löste offenbar bei einigen Mitgliedern der regulären Jury der Show Empörung aus, denen es vielleicht nicht gefiel, dass Giuliani versuchte, sein Image in der Show aufzupolieren. Am Mittwochnachmittag berichtete „Deadline“, dass Giuliani während der Produktion der Show letzte Woche demaskiert wurde, was die Juroren Ken Jeong und Robin Thicke dazu veranlasste, die Bühne aus Protest zu verlassen.Giulianis Enthüllung wird Berichten zufolge in einer Folge im März ausgestrahlt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass «The Masked Singer» wegen einer seiner Enthüllungen für Kontroversen sorgt. Im März 2020 entlarvte die Serie die republikanische Politikerin Sarah Palin, ehemalige Gouverneurin von Alaska, als den Bären.