3 Quotengeheimnisse

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» überzeugt nicht nur in der Primetime von RTL, sondern auch im Nachtprogramm.

Anfang Januar 2022 holte der Münchener Fernsehsender Sat.1 seine Vorabendspielshow mit Ross Anthony zurück. Doch nicht etwa neue Episoden wurden ausgestrahlt, die Fernsehstation setzt werktags um 11.00 Uhr auf alte Folgen. Am Montag und Dienstag fuhr man 0,20 und 0,19 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 3,4 und 3,1 Prozent. Lediglich 5.000 und 4.000 junge Menschen fanden den Weg zum Bällchensender, die Marktanteile enttäuschen mit viereinhalb und 3,2 Prozent.In diesem Jahr setzt RTL nicht nur an manchen Abenden auf bis zu fünf Stunden seines Dschungelcamps. Auch in der Nacht sind Sonja Zietlow und Daniel Hartwich vertreten. Seit dem Sendestart der 15. Staffel werden die aktuellen Episoden im Nachtprogramm wiederholt. Zwar reißt das Format keine Bäume aus, aber die Marktanteile sind meist überdurchschnittlich. In der Nacht auf Dienstag waren um 01.30 Uhr 0,45 Millionen Zuschauer dabei, 0,15 Millionen Umworbene sorgten für einen Marktanteil von starken 15,0 Prozent. Die beste Quote holte der zweite Teil der Montagsausgabe mit 27,4 Prozent. 0,20 Millionen Umworbene waren zwischen 04.40 und 06.00 Uhr dabei.Das VOX-Promi-Magazin war auch in dieser Woche im Programm. Doch am Sonntag zwischen 23.30 und 00.15 Uhr war das Interesse weniger als gering. Lediglich 0,36 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten hinter «Hot oder Schrott – Promi Spezial» (0,76 Millionen), das wie das Magazin 2,8 Prozent Marktanteil holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 7.000 Menschen dabei, sodass man auf grausige 2,1 Prozent Marktanteil kam.