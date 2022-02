«Billy Summers»-Miniserie in Arbeit

US-Fernsehen

Stephen King könnte wohl mit JJ Abrams und der Firma Bad Robot zusammenarbeiten.

Die Firma von JJ Abrams, Bad Rabot, steht in frühen Verhandlungen, um aus dem Stephen-King-Beststellereine Miniserie zu entwickeln. Ed Zwick und Marshall Herskovitz werden das Buch adaptieren, wobei Zwick Regie führen wird. Die Serie wird demnächst an Streaming-Anbieter und hochklassige Kabelsender vermarktet werden.Der Roman handelt von Billy Summers, einem ehemaligen Marine-Scharfschützen und baldigen Auftragskiller, der einen letzten hochbezahlten Job annimmt. Für sein letztes Hurra muss er sich als aufstrebender Schriftsteller ausgeben, um sich in einer ruhigen Stadt einzunisten und sein Ziel, Joel Allen, zu jagen, der ebenfalls ein Auftragskiller ist. Doch schon bald wird Billy, der nur Aufträge annimmt, bei denen er "böse" Männer tötet, immer skeptischer gegenüber den Mafiosi, die ihn angeheuert haben.Von Stephen King wurden schon zahlreiche Geschichten für das Fernsehen adaptiert. Es gab Projekte wie «Under the Dome», die inhaltlich gar nicht überzeugten konnten. Aber auch tolle Projekte wie «11.22.63».