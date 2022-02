Fünf neue Gesichter für «Tales of the Walking Dead»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie, die im «Walking Dead»-Universum angesiedelt ist, hat ihre ersten Darsteller.

Terry Crews («Brooklyn Nine-Nine»), Poppy Liu («Hacks»), Parker Posey («Lost in Space»), Anthony Edwards («Inventing Anna») und Jillian Bell («Rough Night») haben sich der episodischen Anthologieangeschlossen, die aus sechs eigenständigen Geschichten bestehen wird, in denen sowohl neue als auch etablierte Charaktere aus dem «The Walking Dead»-Universum auftreten. Details zu den Charakteren, die die fünf spielen werden, wurden noch nicht bekannt gegeben."Wir haben hart daran gearbeitet, einzigartige, interessante und unerwartete Charaktere für alte und neue TWD-Fans zu erschaffen, und ich bin begeistert, dass dies die Schauspieler sind, die sie zum Leben erwecken werden. Ich kann es kaum erwarten, die Tiefe, die Dramatik, den Schrecken und, ja, auch den Humor zu sehen, den sie auf den Bildschirm bringen", so der Showrunner der Serie, Channing Powell.Darüber hinaus werden Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier und Tara Nicole Weyr jeweils bei einer Folge der Serie Regie führen. Serienproduzent Michael Satrazemis wird bei den anderen drei Episoden Regie führen.