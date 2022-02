Grünes Licht für SkyShowtime

International

Die behördlichen Genehmigungen für den neuen Streamingdienst liegen vor.

Comcast und ViacomCBS haben sich zusammengeschlossen, um in Europa den Streamingdienst SkyShowtime zu starten. Monty Sarhan, seines Zeichens Geschäftsführer des neuen Unternehmens, wird die Einführung leiten. Der Manager war zuvor sowohl bei Comcast als auch bei ViacomCBS tätig.Sarhan hat seinen Sitz in Großbritannien, wo er die erste Phase der Einführung von SkyShowtime in über 20 europäischen Märkten mit 90 Millionen Haushalten leiten wird, beginnend mit: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Ungarn, Kosovo, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.In den Sky-Ländern England, Deutschland, Österreich und Italien werden Paramount+ und Peacock bei Sky integriert. Sarhan, sagte in einer Erklärung: "Wir freuen uns, dass SkyShowtime alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat, und wir freuen uns darauf, diesen neuen, einzigartigen und fesselnden Unterhaltungsdienst – mit einer breiten Palette von einigen der weltweit führenden Inhalte – Millionen von Verbrauchern in diesen Märkten anzubieten."