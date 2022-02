«Hells Kitchen»: Zwei neue Staffeln

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX hat neue Episoden mit Gordon Ramsay bestellt.

FOX wird zwei weitere Staffeln der erfolgreichen Kochsendungauftischen und verlängert die von Gordon Ramsay geleitete Show für die Staffeln 21 und 22. In der letzten Runde war das Format die Nummer eins unter den Kochsendungen im Fernsehen, sowohl im Fernsehen als auch im Kabel, in der Zielgruppe der Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren, und die Gesamtzuschauerzahl auf mehreren Plattformen stieg um acht Prozent im Vergleich zu Staffel 19 und um 48 Prozent in der P2+-Streaming-Zuschauerschaft von Staffel 20."«Hell's Kitchen» ist eine Flaggschiffserie für uns und seit ihrer Premiere bei den Fans sehr beliebt", sagte Rob Wade, President, Alternative Entertainment & Specials, Fox Entertainment, in einem Statement. "Tatsächlich ist es die Serie, die Gordon Ramsay zum ersten Mal zu Fox gebracht hat und die im Wesentlichen als Startrampe für unsere langjährige Beziehung mit ihm diente."In Ramsays «Hell's Kitchen» müssen angehende Köche eine intensive Kochakademie durchlaufen, um zu beweisen, dass sie die Ausdauer und die Fähigkeiten haben, um jede Woche in jeder Herausforderung zu bestehen. Aber nur diejenigen, die die richtige Kombination von Zutaten im wörtlichen und übertragenen Sinne besitzen, werden zum Sieger gekürt. Auf dem Spiel steht ein lebensverändernder Hauptpreis für den Sieger, darunter Kochpositionen in Ramsays berühmtesten Restaurants im ganzen Land und der Titel des «Hell's Kitchen»-Siegers.