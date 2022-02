Comedienne Tahnee mit neuer Show

TV-News

Das Konzept der neuen Show mit Tahnee ist ein deutlich absurdes. Klar ist, im März gehts los, und zwar beim Ersten.

Die Comedienne Tahnee eine der aufstrebenden Persönlichkeiten im Comedy-Business des letzten Jahres ist, muss sicherlich nicht erläutert werden. Im letzten Oktober ging es trotzdem mit ihrer SWR-Show «Tahnett.7» zu Ende, wobei direkt ihr neues Konzeptund damit eine neue Personality-Show vorgestellt wurde. Genauer wird die Showheißen und der Name der Sendung ist hier tatsächlich Programm, losgehen wird es am 17. März um 23.35 Uhr im Ersten.Beginnen wir mit den weniger verrückten Details: «Limbus» wird anstatt 15 Minuten, wie «Tahnee.7», volle 45 Minuten Sendezeit umfassen und zu Gast werden verschiedene Promi-Gäste sein. Beim Thema, worüber sie mit diesen Gästen sprechen wird, sind wir bei den seltsameren Dingen angekommen. Inhaltlich soll es in der neuen Show um die sieben Todsünden gehen und jede Episode wird sich eine der Sünden zum zentralen Thema machen. Von Habgier bis Völlerei, Zorn bis Neid und am Ende Hochmut wird also alles dabei sein.Es wird darüber nicht nur gesprochen, sondern es soll auch Spiele in der Show geben und demnach irgendwie lustig soll es auch werden. Durch Gewinnen oder Absolvieren der Spiele soll das weitere Absteigen der Promi-Gäste in die Hölle verhindert werden. Zu Tahnee sollen laut ARD in der ersten Staffel Aminata Belli, Thelma Buabeng, Clueso, Oliver Pocher, Kitty Kat oder auch Marijke Amado kommen. Produziert wurde das Konzept von Riverside Entertainment.