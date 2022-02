Paramount+ plant ein «Criminal Minds»-Remake

US-Fernsehen

Noch nicht alle Fans haben das Ende gesehen, da will ViacomCBS schon wieder neue Folgen.

Erst vor zwei Jahren legte das US-Network CBS die Seriezu den Akten. Bereits kurze Zeit später kamen Gerüche auf, dass das Format eine zweite Chance bekäme. Doch die ehemalige Hauptdarstellerin Paget Brewster machte den Fans das Leben schwer. Die Serie sei weiterhin tot, erklärte sie.Während der TCA Executive Session von Paramount+ kam nun die Kehrtwende: Der Streamingdienst erklärte, man werde an einer Neuauflage arbeiten. Während der Sitzung sagte Tanya Gills, Chief Programming Officer: "Wir sind immer noch in der Entwicklung von «Criminal Minds». Wir werden bald mehr dazu sagen können, aber es ist lebendig und gut.“Im Anschluss an die Diskussion äußerte sich Nicole Clemens, President of Original Scripted Series, gegenüber „Variety“ genauer zum Status der Serie. "Ich kann mich nicht dazu äußern, warum Paget gesagt hat, dass die Serie 'tot' sei, aber diese Dinge sind immer wieder anders", sagte sie. "Wie ich bereits erwähnt habe, kam ich im Sommer dazu und es dauerte eine Sekunde, bis ich einen Gang zulegte und herausfand: 'Was machen wir hier? Es gibt kein verstecktes Monster unter dem Wasser. Es war einfach in der Entwicklung... Wir haben immer gedacht, dass es eine fantastische Idee ist, «Criminal Minds» hier zu haben, also hat sich das nicht geändert."