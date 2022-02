Primetime-Check

Im Ersten wurde es dramatisch, das Zweite wollte es mit einem Krimi wissen. RTL bot den «Bachelor», bei Sat.1 wurde gebacken und natürlich «TV total».

Das Erste schickte um 20:15 Uhr das TV-Dramains Programm und sicherte sich damit 2,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,5 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern sah es mit 0,3 Millionen und einem entsprechenden Anteil von 4,4 Prozent recht dünn aus. Die öffentlich-rechtliche Konkurrenz aus Mainz schickte miteinen klassischen Mittwochs-Krimi in die Primetime, mit Erfolg. Den TV-Film wollten grandiose 9,03 Millionen Zuschauer sehen, wodurch der Marktanteil auf fulminante 30,3 Prozent stieg. Zuschauer aus der Altersklasse 14- bis 49 waren 0,66 Millionen an Bord, somit ein Marktanteil von 9,5 Prozent.Abendfüllend versuchten sich die Showsbei RTL undbei Sat.1 . In Köln wollten 2,06 Millionen die zweite Folge des Kuppel-Formats sehen, während 1,85 Millionen beim Bällchensender einschalteten. Die Marktanteile lagen damit in Köln bei 7,1 Prozent und Sat.1 sicherte sich 6,8 Prozent Anteil am TV-Markt. In der klassischen Zielgruppe holte «Bachelor» Dominik 1,04 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vor die Bildschirme, während es mit der Back-Show zu 0,67 Millionen Umworbenen reichte. In Marktanteilen gesprochen holte sich RTL 15,3 Prozent und Sat.1 10,3 Prozent.ProSieben ging mit einer neuen Episodein die Mittwochs-Primetime. Pufpaff holte 1,22 Millionen Zuschauer nach Unterföhring und damit einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Die Zielgruppe zeigte sich mit 0,88 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 12,6 Prozent. VOX spielte den Abend langund holte sich mit der Crime-Serie zur Primetime 0,8 Millionen Zuschauer ins Haus und damit einen Marktanteil von 2,7 Prozent. Mit 0,26 Millionen Umworbenen und einem entsprechenden Marktanteil von 3,8 Prozent ließ sich die Zielgruppe messen.RTLZWEI schickte zudem weitere Folgen vonüber den Äther. Sehen wollten das 1,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren um 20:15 Uhr. Die klassische Zielgruppe holte einen Marktanteil von 8,0 Prozent nach Grünwald, dafür verantwortlich waren 0,56 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter. Am gesamten TV-Markt holte das Format 3,5 Prozent Anteil. Der einzige Film des Abends spielte sich mitbei Kabel Eins ab. Hier holte der Gangster-Film 0,94 Millionen Zuschauer ins Programm, davon konnten 0,4 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden. In Marktanteilen formulierte holte Kabel Eins insgesamt 3,4 Prozent Anteil am TV-Markt und 6,1 Prozent am Markt der Zielgruppe.