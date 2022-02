Netflix ordert Gangster-Drama «Brothers Sun»

US-Fernsehen

Brad Falchuk und Byron Wu sind die kreativen Köpfe hinter dem Projekt.

Der aus Los Gatos kommende Streamingdienst Netflix hat die Drama-Seriebestellt, die Brad Falchuk und Byron Wu entwickelt haben. Der Streamer hat der Serie eine Bestellung von acht Episoden erteilt. Wu fungiert als Autor und ausführender Produzent. Falchuk ist Showrunner und ausführender Produzent über dessen Firma Brad Falchuk Teley-Vision, die derzeit einen Gesamtvertrag mit Netflix hat. Kevin Tancharoen wird Regie führen, Mikkel Bondesen ist ausführender Produzent.Die Serie handelt von Charles Sun, einem Gangster aus Taipeh, der sich in seinem Leben als skrupelloser Killer eingerichtet hat. Doch als sein Vater von einem mysteriösen Attentäter erschossen wird, muss Charles nach L.A. gehen, um seine Mutter und seinen völlig ahnungslosen jüngeren Bruder Bruce zu schützen. Laut Netflix wird die Serie von einem rein asiatischen Autorenteam geschrieben, das auch eine rein asiatische Besetzung vorsieht. Jenny Jue (CSA) wird das Casting leiten."Ich freue mich sehr darauf, diese unglaublich reiche Welt voller interessanter und vielschichtiger Charaktere zu erkunden", sagte Tancharoen. "Die Geschichte hat mich auf einer persönlichen Ebene angesprochen, weil sie meine Identität als asiatischer Amerikaner und den Kampf, herauszufinden, wer ich bin und wo ich in der Welt hingehöre, anspricht. An einem Projekt mit einer überwiegend asiatischen Besetzung, Crew und einem Autorenteam beteiligt zu sein, ist etwas, worüber ich mich unglaublich glücklich schätzen kann."