Die Reimanns stellen sich Zuschauerfragen

TV-News

Die erste Staffel von «Willkommen bei den Reimanns» endet am kommenden Sonntag. Danach haben Fans der Auswanderer die Möglichkeit ihre Fragen direkt und live an Manu und Konny zu richten.

Am Sonntag, 6. Februar, präsentiert der TV-Sender Kabel Eins um 20:15 Uhr das Staffelfinale vonmit den beiden Auswanderern Manu und Konny Reimann, die in diesem Jahr von RTLZWEI nach Unterföhring gewechselt waren. Dies wird nicht der einzige Inhalt am Sonntagabend sein, den Kabel Eins senden wird, denn noch während die Reimanns auf Sendung sind – gesendet wird der Abschluss bis 22:20 Uhr –, lädt der Sender im Netz zum virtuellen Treffen mit den Hawaii-Bewohnern.«K1 Magazin»-Moderatorin Madita van Hülsen führt ab 21:45 Uhr durch das interaktive Live-Event auf kabeleins.de und der Facebook-Seite des Senders, für das die Zuschauer im Vorfeld und währenddessen Fragen an das Ehepaar richten können. Manu und Konny beantworten beim Meet & Greet nicht nur die Zuschauerfragen, sondern werden auch über «Willkommen bei den Reimanns» und von ihrem Leben auf Hawaii erzählen.Die TV-Sendung lag zuletzt im Aufwärtstrend und erreichte am vergangenen Sonntag 6,9 Prozent in der für die Werbewirtschaft relevanten Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zuvor lagen die Werte im Senderschnitt bei etwas über fünf Prozent. Kabel Eins hat dementsprechend neue Folgen bestätigt, die im Laufe des Jahres ausgestrahlt werden sollen.