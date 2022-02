«Voll verschossen»: Sat.1 zeigt neue Folgen noch im Februar

TV-News

Außerdem hat Sat.1 ein weiteres Promi-Special von «Let the music play» angekündigt. Kabel Eins setzt zudem seine Ranking-Show «Deutschlands größte Geheimnisse» fort.

Etwas überraschend ging bereits im November 2021 das dritte Sat.1-Format mit Ralf Schmitz an den Start, dabei wareigentlich erst für dieses Jahr gedacht. Doch die Erfolge von «Paar Wars» und «Halbpension mit Schmitz» überzeugten den Bällchensender offenbar so sehr, dass man den Start vorzog. Mit im Schnitt 0,92 Millionen Zuschauern ab drei Jahren am späten Freitagabend war auch das dritte Schmitz-Format im vergangenen Herbst erfolgreich. Die Einschaltquoten lagen bei 4,8 Prozent bei allen und 7,9 Prozent in der Zielgruppe. Nun hat Sat.1 Nachschub angekündigt und lässt mit der Dosierung von Ralf Schmitz nicht nach. Bereits am 25. Februar feiert die Dating-Show ihre Rückkehr ins Programm, der Sendeplatz am Freitag um 22:30 Uhr bleibt unverändert.Im Vorlauf darf sich auch das Vorabend-Quizerneut in der Primetime beweisen. Während es im November mit dem ersten Promi-Special mit neun Prozent in der Zielgruppe gut lief, stecken neue reguläre Folgen derzeit am Vorabend im Quotentief. Die ersten drei neuen Ausgaben erreichten Marktanteile zwischen 3,7 und 5,5 Prozent. Im von Amiaz Habtu moderierten Quiz werden am 25. Februar vier prominente Rate-Dous um die Siegprämie von bis zu 50.000 Euro für einen guten Zweck quizzen. Mit dabei sind Wolff-Christoph Fuss und Ross Antony, Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter, Max Giesinger und Andrea Kiewel sowie Guildo Horn und Janin Ullmann.Unterdessen hat Kabel Eins für Sonntag, den 20. Februar, um 20:15 Uhr den Start neuer Folgen vonangekündigt. Die Rankin-Show feierte im vergangenen Frühjahr ihre Premiere und überzeugte auf dem Quotenmarkt mit bis zu sieben Prozentpunkten bei den 14- bis 49-Jährigen. In den neuen Folgen gehen zahlreiche Prominenten wie Sonja Zietlow, die Reimanns, Jörg Draeger oder Mark Benecke Hinweisen auf den Grund, um zu kombinieren, um welches Geheimnis es sich handeln könnte. Behandelt wird unter anderem ein Weltrekord, das ein Bauwerk in Sachsen seit 170 Jahren hält und welches unkirchliche Geheimnis sich an der Fassade des Kölner Doms verbirgt.