Kühlt «Das große Promibacken» langsam aus?

Wie der eine vergessene Muffin im Ofen - Kühlt «Das große Promibacken» so lange aus, bis es endgültig wegkann?

Die Formkurve zeigt nach unten, so viel ist rein aus den Zahlen klar abzulesen. 2022 startetevor 2,02 Millionen Zuschauern und gestern, drei Wochen später, konnte sich das Format auf "nur noch" 1,85 Millionen verlassen. Der Marktanteil fiel damit von anfänglichen 7,6 Prozent auf 6,8 und auch das Ergebnis in der Zielgruppe lässt mehr als nur zu Wünschen übrig. Wobei? In der Vorwoche fiel das Format auf einen neuen Tiefstwert von 0,63 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren und mit den gestern erreichten 0,67 Millionen konnte Sat.1 nicht nur das Ruder herumreißen, mit dem erreichten Marktanteil von 10,3 Prozent ist man auch wieder zweistellig.Immerhin ein kleiner Sieg für das Back-Format, der sich in der Anschluss-Showfortsetzte. Hier ergab sich nach dem Start ein freier Fall von 0,82 Millionen Zuschauern auf zuletzt 0,53 Millionen. Auch hier ergab sich ordentliches, denn mit 0,63 Millionen Zuschauern blieben etwas mehr als in Vorwoche vor den Bildschirmen dabei. Der Marktanteil stieg damit von zuletzt 3,5 auf gestern 4,0 Prozent und wenn auch nur minimal, die Zielgruppe steigerte sich von 0,15 auf 0,16 Millionen Zuschauer. Hier ergab sich in Sachen Marktanteil immerhin ein Anstieg von 4,1 auf 4,3 Prozent.Somit ist deutlich, dass in dieser Woche etwas mit dem «großen Promibacken» und dem Folgeformat passiert sein könnte und zumindest für den Moment, so viel steht fest, der Negativ-Trend teilweise gebrochen werden konnte. Nun ist es an der nächsten Woche und der nächsten Mittwochs-Primetime diese Zahlen und damit den Trend zu bestätigen.