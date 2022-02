Geht Niko in den Bau?

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» möchte Dean seinen Bruder unterstützen, aber Niko muss alleine vor den Richter.

Carla ist erschüttert, dass Jakob für Britta und Amelie weiterhin tot bleiben will. Sie ist versucht, Britta trotzdem zu erzählen, dass Jakob noch lebt. Gleichzeitig fürchtet sie aber, dass dessen Weigerung, Britta kennenzulernen, für Britta schmerzlich wäre. In ihrer Not befragt sie die Wunschbox. Und Hannes, der Carla erkennt, gibt ihr einen buddhistischen Rat: Will Britta ihre Vorstellung über Jakob überhaupt verändern? Carla versucht, sich dieser Frage zu nähern, macht Britta jedoch ungewollt misstrauisch. Katrin und Florian genießen verliebt ihre Wiedervereinigung, doch ihr Umfeld macht es ihnen nicht leicht. Während Mia sich für ihre Eltern freuen kann, wendet sich Franzi von ihnen ab und schlägt sich auf Ankes Seite. Tina und Ben planen ihre Hochzeit, eine schöne Hochzeitsreise nach Paris können sie sich jedoch nicht leisten. Lilly will helfen und lässt sich von Amelie einen herzzerreißenden aber nicht ganz ehrlichen Brief für die Wunschbox diktieren – der seine Wirkung tut.Ariane gelingt es, für sich und Robert einen kurzfristigen Termin für die Trauung zu organisieren. Als sie auf Lia trifft, will sie diese als Roberts Schwester für ein paar Aufgaben einspannen, doch Lia lehnt ab und will weitergehen. Dabei versucht Ariane, sie am Arm festzuhalten und stürzt unglücklich die Treppe herunter. Die Sonnbichlers entschließen sich aus Solidarität gegenüber Lia, nicht auf Roberts und Arianes Hochzeit zu erscheinen. Gerry bekommt Teile ihres Gesprächs mit und schließt betroffen daraus, dass Shirin und Henning heiraten werden. Daraufhin fasst er sich ein Herz und sucht Shirin, Henning und dessen Eltern auf. Als Paul Christoph seine Schuldgefühle anvertraut, rät dieser ihm, die Sache im Hier und Jetzt wiedergutzumachen. Daraufhin gelingt es Paul, einen Schritt auf Constanze zuzugehen. Doch bei einem gemeinsamen Spaziergang begegnen die beiden Hennings Vater und bei Paul kommen die Schuldgefühle wieder hoch.Margot ist fassungslos, als sie Gerstls Dating-Profil mit eigenen Augen sieht. Bringt diese Entdeckung die Hochzeit in Gefahr? Als Margot einen Kreislaufzusammenbruch erleidet, fühlt ihre Schwester Maria sich bestätigt. Wird sie nun endgültig der Hochzeit einen Riegel vorschieben? Als Maria sich im nächtlichen Wald verläuft, starten die besorgen Brunners eine Suchaktion. Wird Gerstl sich an der Suche beteiligen?Benedikt ergibt sich in Ringos Erpressung, aber zu seinen Konditionen. Nach dem Motto "friss oder stirb" bekommen Ringo und Till ein Angebot. Britta hat das Gefühl, dass Robert sie immer wieder abblitzen lässt. Bereut er etwa, dass er ihren Heiratsantrag angenommen hat? Sina ist kurz verunsichert, weil Mareike ihre Kompetenz in Frage stellt. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass mit Zoes Gesundheitszustand etwas nicht stimmt.Daniela und Ben geraten unvorhergesehen unter Druck. Sie müssen erkennen, dass ihnen Gefahr von einer ganz unerwarteten Seite droht. Als die Steinkamps eine Nachtschicht einlegen, um weitere Einsparmaßnahmen im Zentrum zu überdenken, kommen Jenny und Justus sich näher. Nathalie und Chiara verbringen nach langer Zeit mal wieder einen Freundinnenabend miteinander. Doch dieser endet anders als erwartet.Auch wenn Emily weiß, dass sie Paul verletzt hat, kann sie nicht aus ihrer Haut. Während der seinen Ärger an Tuner ablässt, weiß Emily, dass sie sich entschuldigen muss. Aber Paul hat endgültig genug. Laura ist auf Investorensuche und eckt mit John an. Trotzdem lässt sie sich dazu hinreißen, ihm im Mauerwerk auszuhelfen. Die beiden gönnen sich nach der erledigten Arbeit einen Champagner und finden sich auf einmal am Fuße des Eiffelturms wieder.Der Bodymaster ist King. Vor allem im Bett. Keine Frage: Kevin ist von seinen sexuellen Fähigkeiten ziemlich überzeugt. Doch seine Illusion platzt wie ein aufgeblasenes Kondom, als er mitanhören muss, was Leonie in aller Vertraulichkeit Lea beichtet: Sie hatte mit ihm noch nie einen Orgasmus. Für Kevin ist diese Nachricht eine Katastrophe. Und die will und muss er bekämpfen. Sein Plan ist einfach: Er will seine Ausdauer durch einen Cockring steigern. Allerdings sorgt der Einsatz dieses Hilfsmittels für Probleme. Das Ding verursacht bei ihm heftige Schmerzen und an Sex ist nicht mehr zu denken. Somit bleibt Kevin nichts anderes übrig, als Lilli um Hilfe zu bitten. Sie soll bei Leonie nachforschen, was ihr im Bett so gefällt.Heute steht Ninos Verhandlung mit dem Jugendrichter an. Dean gibt sich größte die Mühe, dass man ihm seine Nervosität nicht anmerkt. Vor allem aber will er seinem Bruder tapfer zur Seite stehen. Doch dann ist er geschockt, als er erfährt, dass er bei dem Gespräch mit dem Richter nicht dabei sein kann. Deans Sorge, dass Ninos große Klappe ihn wieder einmal in Schwierigkeiten bringen könnte, wird erneut geweckt. Schließlich fällt ihm ein riesiger Brocken von der Seele: Der Angeklagte scheint tatsächlich mit ein paar Sozialstunden davonzukommen. Nun hofft er, dass Ninos Beteuerungen, sich wirklich ändern zu wollen, auch ernst gemeint sind.