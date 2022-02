«Camps for Future»: «Krass Klassenfahrt»-Macher produzieren neues Joyn-Orignal

Vermischtes

Neben zahlreichen anderen Content-Creatorn steht Jonas Ems auch selbst vor der Kamera.

Joyn arbeitet erneut mit Jonas Ems und Jonas Wuttke und deren Produktionsfirma moonvibe GmbH zusammen. Die beiden waren bereits für die Serie «Krass Klassenfahrt» verantwortlich, nun folgt die Serie, die sich auf humorvolle Weise dem übergeordneten Thema Klimaschutz annimmt. Joyn zeigt die zwölfteilige Serie ab dem 17. März, im Wochentakt erscheinen zwei kostenlose Folgen. Hinter der Bezahlschranke sind alle Folgen bereits zum Start verfügbar.Jonas Ems wird in «Camps for Future» eine der Hauptrollen verkörpern, dazu gesellen sich ein Mix aus Content-Creatorn und Schauspielern. Mit an Bord sind Tua El-Fawwal («Druck»), Cassian-Bent Wegner («Babylon Berlin») und Serena Oexle («Bibi & Tina – Die Serie») sowie die die Creator Theo Carow, Larissa Neumann, Tim Rasch und Loris Zimmerli.Im Mittelpunkt des Formats stehen acht junge Erwachsene, die alle noch nicht genau wissen, was sie mit ihrer Zukunft anstellen sollen. Eines ist ihnen aber bewusst: Sie wollen den Klimawandel stoppen. Nach dem Einzug ins Camp im schleswig-holsteinischen Belau kämpfen sie um die 5.000 Euro Siegprämie, die sie für ein Umweltprojekt ihrer Wahl einsetzen können. Die Teilnehmer müssen sich in verschiedenen Debatten und Aktivitäten beweisen, die jeweils mit Punkten bewertet werden. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte aufweisen kann, gewinnt das Preisgeld. Im Camp-Alltag werden die Acht von ihrer strengen Camp-Leiterin Frau Wegner (Mira Wichers), dem humorvollen Betreuer Joe (Frederik Funke) und einem skurrilen Sozialarbeiter (Theo Carow) unterstützt. Neben der umweltaktivistischen Komponente dreht sich die Serie auch um die Gefühle der jungen Menschen. Durch Liebe, Missverständnisse sowie Missgunst stehen sich die Teilnehmer immer wieder selbst im Weg.