«Der Bachelor» lässt leicht nach

Quotennews

In Woche zwei der 12. Staffel des Formats «Der Bachelor» geht das Interesse etwas zurück. Der Dschungel fällt wieder unter die 4-Millionen-Marke.

Beginnt auch bereits bei der 12. Staffel vonin Woche zwei das Ende? Davon zu sprechen, wäre mehr als voreilig, wenn auch das Interesse bei der gestrigen zweiten Show der Staffel das Interesse leicht rückläufig war. Zum Start vergangene Woche sicherte sich «Bachelor» Dominik 2,13 Millionen Zuschauer, gestern wollten ihn noch 2,06 Millionen sehen. Der Marktanteil fiel damit von 7,4 auf 7,1 Prozent, wodurch klar ist: alles nichts Wildes, wenn es nicht sukzessive so weiter gehen sollte.Ebenfalls einen kleinen Negativ-Sprung macht die Zielgruppe, denn mit 1,05 Millionen Umworbenen gestern konnte die Leistung vom Start, 1,1 Millionen Zuschauer, nicht komplett bestätigt werden. Hier fiel der Marktanteil also von 15,8 auch immer noch sehr gute 15,3 Prozent. Absolutes Vertrauen kann RTL weiterhin in die Showstecken. Die Stars aus dem Dschungel fielen zwar insgesamt wieder unter die zuletzt erreichte 4-Millionen-Marke, mit 3,75 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,1 Prozent ab 22:15 Uhr wird man in Köln aber mehr als zufrieden sein.Darüber hinaus ist das Ergebnis der Zielgruppe das absolute Prunkstück der Show. Mit 1,31 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sicherte sich das Format nach der Primetime die schlichtweg beste Reichweite in dieser Kategorie. Da überraschen die überragenden 29,2 Prozent Marktanteil keine Sekunde lang.um etwa 23:00 Uhr drückte die Stimmung etwas, kann jedoch mit 3,39 Millionen Zuschauer ebenfalls zufrieden sein. Der Marktanteil blieb bei 20,8 Prozent stehen und mit 1,08 Millionen Zielgruppen-Zuschauern reichte es noch starken 28,0 Prozent. Ab 00:00 Uhr finalisierte die gute Leistung vonden grandiosen Abend von RTL . Das Talk-Format hielt nochmal 1,46 Millionen Zuschauer in Köln und damit einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedete sich größtenteils nach «RTL Direkt» und die späte Show wollte noch 0,38 Millionen Fernsehende sehen, der Marktanteil landete bei 19,4 Prozent.